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Боевики ДНР сообщили о похищении директора донецкого колледжа

21.02.2017 19:16
Террористы утверждают, что Валерий Недосекин передавал данные о них украинским спецслужбам
Боевики ДНР сообщили о похищении директора донецкого колледжа
Валерий Недосекин (фото - сайты террористов)

Боевики ДНР сообщили о том, что похитили директора колледжа при Донецкой академии автотранспорта Валерия Недосекина, его подозревают якобы в шпионаже в пользу украинских спецслужб. Об этом сообщают сепаратистские издания.

"Этот человек осуществлял сбор и передачу данных украинским спецслужбам. Основная цель - нанесение ущерба республике и создание угрозы безопасности", - заявили террористы.

Известно, что Недосекин родился 9 января 1972 года рождения и является гражданином Украины.

8 февраля гражданину РФ Павленко В.Н., которого террористы ДНР называют своим "министром госбезопасности", было объявлено подозрение в незаконном лишении свободы четырех украинских подростков.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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