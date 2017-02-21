Боевики ДНР сообщили о похищении директора донецкого колледжа
Боевики ДНР сообщили о том, что похитили директора колледжа при Донецкой академии автотранспорта Валерия Недосекина, его подозревают якобы в шпионаже в пользу украинских спецслужб. Об этом сообщают сепаратистские издания.
"Этот человек осуществлял сбор и передачу данных украинским спецслужбам. Основная цель - нанесение ущерба республике и создание угрозы безопасности", - заявили террористы.
Известно, что Недосекин родился 9 января 1972 года рождения и является гражданином Украины.
8 февраля гражданину РФ Павленко В.Н., которого террористы ДНР называют своим "министром госбезопасности", было объявлено подозрение в незаконном лишении свободы четырех украинских подростков.
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