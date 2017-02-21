В Волынской области на взятке задержан глава сельсовета - СБУ

Чиновник требовал 15 тыс грн за передачу в долгосрочную аренду 30 гектаров земли сельскохозяйственного назначения в местах залежей янтаря

Сотрудники Службы безопасности совместно с полицией задержали главу одного из сельских советов Маневицкого района Волынской области по подозрению в вымогательстве взятки. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Чиновник требовал 15 тыс грн за передачу в долгосрочную аренду 30 гектаров земли сельскохозяйственного назначения в местах залежей янтаря.

Оперативники спецслужбы задержали подозреваемого в собственном доме во время получения взятки.

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 УК Украины. Продолжаются неотложные следственные действия.







Фото: СБУ

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