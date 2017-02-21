В Винницкой области электропоезд снёс автобус: погиб водитель
Во вторник, 21 февраля, о 16:50 в Калиновке Винницкой области на нерегулируемом переезде электропоезд сообщением Хмельницкий-Винница столкнулся с пассажирским автобусом. Об этом сообщает пресс-центр областной Госслужбы чрезвычайных ситуаций.
На момент происшествия в салоне автобуса находился только водитель, житель села Чернятин Калиновского района. Мужчина от полученных травм погиб на месте происшествия.
В электропоезде находились 45 пассажиров, из которых никто не пострадал. Спасателям доставили всех пассажиров электропоезда в пункт назначения - Винницу.
На данном участке железнодорожного сообщения движение приостановлено.Обстоятельства и причина аварии устанавливаются.
Фото: vn.dsns.gov.ua
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