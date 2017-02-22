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Возле Донецкого аэропорта ранен военный: карта боев

22.02.2017 13:30
За прошедшие сутки в результате боевых действий, к счастью, ни один украинский военнослужащий не погиб
Возле Донецкого аэропорта ранен военный: карта боев

За прошедшие сутки в зоне проведения антитеррористической операции вследствие боевых действий погибших нет, один боец ранен. Об этом на брифинге в среду заявил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО полковник Александр Мотузяник.

"За прошедшие сутки в результате боевых действий, к счастью, ни один украинский военнослужащий не погиб. Один боец получил ранение", - сообщил Мотузяник.

Спикер Минобороны по вопросам АТО уточнил, что боец получил ранение во время боевых действий в районе Донецкого аэропорта.


За минувшие сутки российско-оккупационные войска 59 раз нарушили режим тишины в Донбассе.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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