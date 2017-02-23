На взятке задержан глава райадминистрации Житомирской области
Сотрудники СБУ под процессуальным руководством прокуратуры разоблачили во взяточничестве председателя одной из районных государственных администраций Житомирской области. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
Правоохранители установили, что чиновник требовал 7 тысяч гривень у владельца местного камнеобрабатывающего цеха за не препятствование его предпринимательской деятельности.
В случае отказа чиновник неоднократно угрожал во время личных встреч включить цех в перечень предприятий для проверки контролирующими органами, сообщили в СБУ.
Оперативники задержали главу райгосадминистрации в рабочем кабинете сразу после получения части взятки в размере 5 тысяч гривень.
Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 УК.
Сегодня также правоохранители разоблачили двух полковников из Генерального штаба Вооруженных Сил Украины и Государственной пограничной службы Украины в получении неправомерной выгоды в размере $6 тыс.
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