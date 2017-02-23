На взятке задержан глава райадминистрации Житомирской области

Чиновник требовал 7 тысяч гривень у владельца местного камнеобрабатывающего цеха за не препятствование его предпринимательской деятельности

Сотрудники СБУ под процессуальным руководством прокуратуры разоблачили во взяточничестве председателя одной из районных государственных администраций Житомирской области. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Правоохранители установили, что чиновник требовал 7 тысяч гривень у владельца местного камнеобрабатывающего цеха за не препятствование его предпринимательской деятельности.

В случае отказа чиновник неоднократно угрожал во время личных встреч включить цех в перечень предприятий для проверки контролирующими органами, сообщили в СБУ.

Оперативники задержали главу райгосадминистрации в рабочем кабинете сразу после получения части взятки в размере 5 тысяч гривень.

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 УК.

Сегодня также правоохранители разоблачили двух полковников из Генерального штаба Вооруженных Сил Украины и Государственной пограничной службы Украины в получении неправомерной выгоды в размере $6 тыс.

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