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На взятке задержан глава райадминистрации Житомирской области

23.02.2017 18:37
Чиновник требовал 7 тысяч гривень у владельца местного камнеобрабатывающего цеха за не препятствование его предпринимательской деятельности
На взятке задержан глава райадминистрации Житомирской области
Фото: ssu.gov.ua

Сотрудники СБУ под процессуальным руководством прокуратуры разоблачили во взяточничестве председателя одной из районных государственных администраций Житомирской области. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Правоохранители установили, что чиновник требовал 7 тысяч гривень у владельца местного камнеобрабатывающего цеха за не препятствование его предпринимательской деятельности.

В случае отказа чиновник неоднократно угрожал во время личных встреч включить цех в перечень предприятий для проверки контролирующими органами, сообщили в СБУ.

Оперативники задержали главу райгосадминистрации в рабочем кабинете сразу после получения части взятки в размере 5 тысяч гривень.

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 УК. 

Сегодня также правоохранители разоблачили двух полковников из Генерального штаба Вооруженных Сил Украины и Государственной пограничной службы Украины в получении неправомерной выгоды в размере $6 тыс.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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