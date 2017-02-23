День в зоне АТО: оккупанты применяют минометы, 2 военных ранены

По данным штаба, обстановка в зоне АТО неспокойная. Гибридная армия РФ 41 раз открывала огонь в сторону позиций ВСУ, за день двое военных ранены

За минувший день подконтрольные РФ бандформирования 41 раз обстреляли позиции украинских военных. Как сообщает пресс-центр АТО, за день в Донбассе ни один военнослужащий не погиб, двое получили ранения.

На донецком направлении из минометов оккупанты обстреляли Зайцево и Каменку. Из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов - Новгородское, Пески, Авдеевка, Верхнеторецкое, Луганское, Зайцево. Снайпер обстреливал позиции АТО в районе Новгородского.

На луганском направлении из минометов оккупанты обстреляли Попасную и Новозвановку, а из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов - Троицкое, Крымское и Новоалександровку. По Новозвановке боевики открывали огонь из БМП, а по Троицкому - из зенитных установок.

На мариупольском направлении из минометов наемники обстреляли Тарамчуки, а из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - Водяное, Павлополь, Гнутово и Широкино. По Широкино огонь вел снайпер.

Как сообщили сегодня в штабе, вчера в в результате боевых действий в Донбассе ни один военнослужащий не погиб, один боец получил ранение.

Читайте также: Война России против Украины: последние события в Донбассе

Подписывайтесь на аккаунт ЛІГА.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.