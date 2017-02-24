Под Луганском боевики перебросили на юго-запад РСЗО Смерч - ИС

Перемещение подразделения реактивной артиллерии возможно для внезапной провокации на заранее выбранном участке фронта, пишут эксперты группы ИС

Между Луганском и авторазвязкой южнее поселка Роскошное замечена переброска в затентованном виде двух пусковых установок калибра 300 мм РСЗО Смерч. Также в составе колонны наблюдались транспортно-заряжающие машины, один БТР-80, два гражданских джипа, УАЗ-469 и российская бронемашина ГАЗ-233014 Тигр. Об этом говорится в сводке группы военных экспертов Информационное сопротивление.

Техника передвигалась по направлению на юго-запад - в сторону Лутугино. Переброска происходила в сумерках, движение гражданского транспорта на некоторых участках трассы при этом ограничивалось временными знаками "дорожные работы".

По данным ИС, не исключена возможность переброски этой техники в так называемые "Лутугинские лагеря" в учебных целях. Однако не исключается и возможность передислокации Смерчей далее на запад - в район Старобешево или на участок Шахтерск-Харцызск.

Учитывая тот факт, что Смерчи на вооружении гибридной армии РФ в районе Макеевки и Горловки находятся под наблюдением украинской разведки, перемещение этого подразделения РСЗО возможно в целях внезапной провокации на заранее выбранном участке или по цели, пишут эксперты.

Кроме того, главари "армии ДНР" требуеют от командиров подразделений исключить скопления боевой техники, а места дислокации тщательно маскировать и вести постоянную борьбу с БПЛА украинских войск в Петровском и Буденновском районах Донецка.

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