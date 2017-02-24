ИС: в Донецке заговорили о замене Захарченко, назвали "преемника"
На временно оккупированных территориях Донбасса агентура подотчетных Кремлю террористических организаций усиленно распространяет слухи о том, что Россия "не допустит блокады" со стороны Украины. Об этом из зоны АТО сообщают информаторы группы военных экспертов Информационное сопротивление.
Речь идет о том, что якобы в случае полной блокады со стороны Украины российские войска "войдут и снимут ее".
Такие слухи, отмечает группа ИС, несколько смягчают резонанс среди местных жителей от угрозы полной блокады ОРДЛО с прекращением "пенсионного туризма" и поездок за закупками продуктов на подконтрольную Украине территорию.
В Донецке также распространяется информация о возможном отстранении в начале лета Александра Захарченко от руководства террористической организацией ДНР. Причины появления данных слухов неясны, сообщает информатор. По тем же слухам, кураторы из ФСБ главарем ДНР могут сделать Александра Бобкова - нардепа VII созыва из Партии регионов. Бывший директор Горловского коксохима, он, по данным ИС, в 2015-2016 годах воевал против Украины на командных должностях в ДНР.
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В том же Донецке зафиксировано появление съемочных групп российского ТВ, прибывших с задачей пропагандистского освещения "патриотического подъема" в регионе после признания Россией "документов" ЛНР и ДНР. При этом из администрации президента РФ главарям ДНР поступило указание всячески содействовать работе этих пропагандистов, отмечает группа ИС.
Для съемочной группы российского канала ВГТРК (где на позиции замгендиректора - пропагандист Дмитрий Киселев) организовано интервью с главарями ДНР на тему "возникшего ажиотажа и резкого увеличения количества желающих получить "паспорт".
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