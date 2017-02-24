"Синий кит": в полиции заявили о задержании администраторов групп
Полиция задержала двух администраторов суицидальных групп в социальных сетях. Об этом в комментарии каналу Hromadske сообщил глава Нацполиции Сергей Князев.
Отмечается, что Князев должен был быть гостем эфира hromadske в 20:00, однако срочно поехал на задержание. "Они дают показания, что экспериментировали с сознанием людей", - сказал Князев.
Он сообщил, что проводятся "меры по задержанию и допросу администраторов групп "Синие киты" и "Розовые Феи".
"Провели обыски и собрали доказательства. Ведем консультации с Генпрокуратурой - процессуальным управляющим в деле - относительно возможного задержания по делу", - добавил глава НПУ.
18 февраля в Киеве столичные правоохранители и спецслужбы спасли 15-летнюю девушку от самоубийства, которая стала жертвой одной из подобный групп в социальных сетях.
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