"Синий кит": в полиции заявили о задержании администраторов групп

Глава Нацполиции Сергей Князев в комментарии журналистам заявил, что вечером были задержаны двое администраторов суицидальный групп в соцсетях

Полиция задержала двух администраторов суицидальных групп в социальных сетях. Об этом в комментарии каналу Hromadske сообщил глава Нацполиции Сергей Князев.

Отмечается, что Князев должен был быть гостем эфира hromadske в 20:00, однако срочно поехал на задержание. "Они дают показания, что экспериментировали с сознанием людей", - сказал Князев.

Он сообщил, что проводятся "меры по задержанию и допросу администраторов групп "Синие киты" и "Розовые Феи".

"Провели обыски и собрали доказательства. Ведем консультации с Генпрокуратурой - процессуальным управляющим в деле - относительно возможного задержания по делу", - добавил глава НПУ.

18 февраля в Киеве столичные правоохранители и спецслужбы спасли 15-летнюю девушку от самоубийства, которая стала жертвой одной из подобный групп в социальных сетях.



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