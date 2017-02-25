В Одесской области провалились под лед и утонули трое рыбаков

Еще 5 человек спасатели вытащили на берег. Вероятными причинами происшествия называют значительное потепление и осадки, которые привели к таянию льда

В поселке Надлиманское Одесской области в Днестровском лимане во время рыбалки провалились под лед и утонули трое человек. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Еще пятеро человек находились на расстоянии около 400 м от берега. До прибытия спасателей трое из них самостоятельно выбрались к берегу, еще двое - с помощью пожарно-спасательных подразделений.

"Всего на протяжении дня на рыбалке находились около 100 человек. На месте происшествия работало отделение 30-й Государственной пожарно-спасательной части, также дополнительно привлекалось отделение аварийно-спасательного отряда специального назначения с катером на воздушной подушке МАРС-700", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Тела трех погибших были подняты из воды.

Вероятными причинами происшествия называют значительное потепление и осадки, которые привели к таянию льда.

В январе ГСЧС сообщала, что с начала зимы на водоемах Украины погибли 57 человек, из которых восемь погибших - дети.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.