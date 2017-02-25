Во Львове в ресторане случился пожар: в центре перекрыли движение
25.02.2017 10:55
Пожар в ресторане в центре города случился сегодня утром, из-за него перекрыли движение траспорта
Фото: Igor Zinkevych/Facebook
Сегодня около 08:30 во Львове в ресторане в центре города произошел пожар. Об этом сообщает ZIK.
Возгорание началось с ресторана "Княжий келих".
Горел также ресторан "Вежа Крамарів", сообщает Варта-1 в Facebook.
Движение транспорта в центре перекрыли.
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