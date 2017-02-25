Сутки в АТО: 16 раненых, погибших нет

На донецком направлении продолжается эскалация под Авдеевкой, отметили в Минобороны



На луганском направлении вчера боевые действия велись только в Попаснянском районе во второй половине дня. Сразу несколько опорных пунктов ВСУ были обстреляны из вражеских минометов.



"При этом было выпущено более 20 мин. В основном обстрелы со стороны противника были непродолжительными", - сказал Лысенко.



Всего за минувшие сутки на луганском направлении состоялось 11 вражеских обстрелов, в том числе четыре из тяжелого вооружения.



На донецком направлении продолжается эскалация под Авдеевкой. Вчера боевые действия продолжались около 14 часов.



"Боевики начали обстрелы с самого утра и не прекращали их до позднего вечера. Оккупанты выпустили около 150 мин и несколько десятков артиллерийских и танковых снарядов", - подчеркнул Лысенко.



По его словам, на передовых рубежах находятся снайперы террористов.



"Украинские военные ведут ответный интенсивный огонь. Вчера террористы проявляли агрессию в основном из восточного направления (Ясиноватая), однако также зафиксированы враждебные обстрелы с южного (Спартак) и юго-восточного (Минеральное) направлений", - подчеркнул Лысенко.



Неспокойно вчера было на левом фланге Авдеевской промзоны: вблизи Каменки оккупанты провели два обстрелы из минометов и танков.







На других участках фронта (Светлодарская дуга, Горловский периметр, Донецкий аэропорт) также продолжаются боевые действия средней интенсивности с использованием тяжелого вооружения со стороны противника. Традиционно оккупанты активизируются ближе к вечеру.





"Это связано также со стремлением вражеского командования распылить внимание штаба АТО, чтобы отвлечь его от основного района боевых действий - Авдеевской промзоны", - считает Лысенко.



Всего за минувшие сутки на донецком направлении зафиксирован 41 вражеский обстрел, в том числе 22 - из тяжелого вооружения. По позициям ВСУ было выпущено более 400 мин и снарядов.



На мариупольском направлении основные боевые действия продолжаются восточнее Мариуполя, на участке фронта Павлополь - Широкино.



Террористы используют минометы и пушки. В Павлополе поздно вечером произошел мощный получасовой артобстрел со стороны боевиков.



В Гнутово, Водяном, Широкино вчера также было очень неспокойно. "В отличие от других районов боевых действий, на этих рубежах пророссийские наемники стреляют и днем, и ночью", - отметил Лысенко.



Боевики нарушили режим тишины в Красногоровке и Новотроицком, и активно применял тяжелое вооружение.



Всего за минувшие сутки на мариупольском направлении произошло 40 вражеских обстрелов, в том числе семь - из тяжелого вооружения. По позициям ВСУ было выпущено более 70 мин и более 30 снарядов.







25 февраля сообщалось , что в Авдеевке ситуация контролируемая, ремонтные бригады пытаются восстановить электричество.





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За минувшие сутки в результате боевых действий погибших среди украинских войск нет, 16 военнослужащих получили ранения и травмы. Об этом сообщает спикер Министерства обороны по вопросам АТО Андрей Лысенко.