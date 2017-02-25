Жебривский: Россияне не гарантируют прекращение обстрела Авдеевки
25.02.2017 15:47
Выявлены два места повреждений линии электропередач в результате обстрелов со стороны террористов в районе Авдеевки, сказал глава Донецкой ОВГА
Павел Жебривский
Российская сторона в СЦКК пока не предоставила письменных гарантий относительно прекращения огня в районе порывов ЛЭП недалеко от Авдеевки. Об этом у себя в Facebook cообщил глава Донецкой областной военно-гражданскй администрации Павел Жебривский.
"Надеемся получить гарантии на завтра, и утром электромонтажники готовы выйти на восстановление ЛЭП. На сегодня выявлено два места повреждений линии электропередач", - отметил Жебривский.
По его словам, сейчас на мощных электрогенераторах работают больница, отделение Укртелекома и другие службы, которые обеспечивают жизнедеятельность города.
"Завтра утром планируем от мощного генератора запустить насосную станцию и подать людям в дома воду. Авдеевский коксохим от своих батарей поддерживает надлежащее тепло в теплосетях города", - сказал глава Донецкой ОВГА.
Он уточнил, что власть обратилась к Киевстару, чтобы на время, пока будет восстановлено электроснабжение в Авдеевке, они подключили свои передатчики к электрогенераторам и обеспечили надлежащую работу сети.
"Надеемся получить гарантии на завтра, и утром электромонтажники готовы выйти на восстановление ЛЭП. На сегодня выявлено два места повреждений линии электропередач", - отметил Жебривский.
По его словам, сейчас на мощных электрогенераторах работают больница, отделение Укртелекома и другие службы, которые обеспечивают жизнедеятельность города.
Полиция работает в усиленном режиме и обеспечивает правопорядок в городе.
"Завтра утром планируем от мощного генератора запустить насосную станцию и подать людям в дома воду. Авдеевский коксохим от своих батарей поддерживает надлежащее тепло в теплосетях города", - сказал глава Донецкой ОВГА.
Он уточнил, что власть обратилась к Киевстару, чтобы на время, пока будет восстановлено электроснабжение в Авдеевке, они подключили свои передатчики к электрогенераторам и обеспечили надлежащую работу сети.
В Авдеевке, которая снова попала этой ночью под обстрел со стороны боевиков, ситуация контролируемая, ремонтные бригады пытаются восстановить электричество.
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ДНР и ЛНР - террористические организации, захватившие при поддержке Российской Федерации часть Донецкой и Луганской области Украины. Обе организации созданы, финансируются и содержатся Россией, откуда, кроме прочего, террористы получают боевиков, инструкторов, а также тяжелую технику, оружие, боеприпасы и топливо.
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