ГУР: пьяные боевики стреляют по своим же и распродают боеприпасы

24 февраля в Кадиевке в результате дружественного огня убит главарь минометчиков боевиков Андрей Полсянкин и ранен боевик Илья Арсеник

Решение российского оккупационного командования о предоставлении большого количества выходных дней по случаю празднования "Дня защитника Отечества" (23-26 февраля) привело к существенному снижению уровня воинской дисциплины в подчиненных им соединениях и частях боевиков террористический организаций ДНР/ЛНР. Отмечено увеличение количества случаев самовольного оставления части, употребление спиртных напитков и наркотиков, невыполнение приказов командиров. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны в Facebook.

Пьянство на передовых позициях привело к ошибочным ударам по своим войскам и небоевым потерям личного состава. 24 февраля в результате дружественного огня убит главарь минометчиков боевиков, временно расположенных в Кадиевке, Андрей Полсянкин и ранен боевик Илья Арсеник.

Трое боевиков ЛНР мусульманского вероисповедания, расквартированных в Брянке, за постоянные отказы выполнять хозяйственные работы (мытье полов, туалетов и т.д.) были направлены на передовые позиции вне очереди.

Террористы ДНР, опасаясь за свою жизнь, под разными предлогами избегают пребывания с личным составом на передовых позициях в ночное время. За невыполнение приказов по несению службы на передовых позициях по состоянию на 25 февраля с.г. арестованы семь боевиков.

Продолжаются случаи совершения преступлений офицерами ВС РФ в целях собственного обогащения, в Новоазовске выявлены факты хищения боеприпасов с последующей продажей.

18 февраля минометным расчетом боевики террористической организации ДНР обстреляли свои же передовые позиции в районе населенного пункта Спартак. В результате дружественного огня уничтожены 10 боевиков, ранены - два.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.