В Румынии задержали украинскую супружескую пару, которая пыталась пересечь границу с $1,4 млн (57,8 млн грн) на себе. Об этом сообщила полиция Румынии.

По данным правоохранителей, общая группа пограничников и таможенников пункта пропуска "Серет" (граничит с Черновицкой областью) обнаружили значительную сумму средств на телах двух человек, пытавшихся въехать в Румынию.

Инцидент произошел в субботу, 14 июня, около 19:50 (время такое же, как в Украине), фигуранты – 49-летний гражданин Украины и его 39-летняя жена, имеющая и румынский, и украинский паспорт, рассказали в полиции.

"На основании обоснованного подозрения общая контрольная группа провела тщательную проверку этих двух лиц и обнаружила у них большие суммы денег, спрятанные на теле", – говорится в сообщении.

Так, у мужчины нашли $810 000, у женщины – $590 000, при этом ни одна из этих сумм не была задекларирована согласно румынскому законодательству, отмечает полиция.

Как следствие, правоохранители изъяли все $1,4 млн на время расследования, а супругов оштрафовали на 15 000 леев каждого (~142 000 грн или $3448).

Фото: румынская полиция

Фото: румынская полиция