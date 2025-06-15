У Румунії затримали українське подружжя, яке намагалося перетнути кордон із $1,4 млн (57,8 млн грн) на собі. Про це повідомила поліція Румунії.

За даними правоохоронців, спільна група прикордонників та митників пункту пропуску "Серет" (межує з Чернівецькою областю) виявили значну суму коштів на тілах двох осіб, що намагалися в'їхати до Румунії.

Інцидент стався у суботу, 14 червня, близько 19:50 (час такий же, як в Україні), фігуранти – 49-річний громадянин України та його 39-річна дружина, котра має і румунський, і український паспорт, розповіли в поліції.

"На підставі обґрунтованої підозри спільна контрольна група провела ретельну перевірку цих двох осіб і виявила у них великі суми грошей, заховані на тілі", – йдеться у повідомленні.

Так, у чоловіка знайшли $810 000, у жінки – $590 000, водночас жодна з цих сум не була задекларована згідно з румунським законодавством, зауважує поліція.

Відтак, правоохоронці вилучили усі $1,4 млн на час розслідування, а чоловіка та дружину оштрафували на 15 000 леїв кожного (~142 000 грн або $3448).

Фото: румунська поліція

Фото: румунська поліція