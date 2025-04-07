Двоє чоловіків хотіли незаконно перейти кордон з Румунією, але натомість вісім днів блукали Карпатами, поки не потрапили у сніжну бурю та не звернулися по допомогу. Про це повідомила Державна прикордонна служба.

За даними відомства, 28-річний мешканець Шепетівки Хмельницької області та 30-річний житель села Новоселівка на Запоріжжі зізналися, що мали намір нелегально перетнути українсько-румунський кордон.

Аби уникнути перевірок на контрольних постах чоловіки розпочали свій "маршрут" із селища Ворохта Івано-Франківської області, пояснює ДПСУ.

"Протягом восьми діб чоловіки блукали Карпатами, поки не потрапили у сніжну бурю. Усвідомивши, що далі рухатися не зможуть, звернулися по допомогу", – зазначають прикордонники.

До пошуків оперативно залучили оператора БпЛА – і завдяки безпілотнику вдалося виявити намет із заблукалими на відстані 15 кілометрів від кордону.

Фото: ДПСУ

Обох чоловіків доставили до лікарні, де їм діагностували обмороження першого ступеня. Пошукова операція, яка розпочался пізно ввечері 6 квітня завершилася о 4:30 ранку у понеділок.

"Складні погодні умови — глибокий сніг, погана видимість, мороз і вітер – значно ускладнювали роботу рятувальників та прикордонників", – зауважили в ДПСУ.

У відомстві нагадали, що погодні умови в горах наразі є вкрай небезпечними: "Сильний вітер, туман, мороз і активність диких звірів створюють реальну загрозу для життя".

Спроби незаконно перетнути кордон в таких умовах є не лише порушенням закону, але й смертельним ризиком, наголосили прикордонники.

Читайте також Україна посилює контроль на кордоні з Угорщиною та Румунією