Тіло чоловіка знайшли в горах на Буковині: обрав один з найнебезпечніших маршрутів – ДПСУ
У Чернівецькій області прикордонники виявили чоловіка без ознак життя – припускають, що хотів незаконно перетнути кордон з Румунією, але обрав для цього один із найскладніших та небезпечних маршрутів. Про це повідомила Державна прикордонна служба. Далі у новині є фото тіла загиблого, 18+.
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Чоловіка без ознак життя у гірській місцевості виявив наряд відділу "Шибени" під час патрулювання державного кордонну, пише ДПСУ.
"Судячи з місця виявлення та "екіпірування" чоловіка, він, ймовірно, мав намір незаконно перетнути державний кордон з України в Румунію. Однак обрав для цього один із найскладніших та небезпечних гірських маршрутів", – зауважує відомство.
Надалі прикордонники з'ясували: загиблий є громадянином України 1979 року народження, жителем міста Суми.
ДПСУ додає фото паспорта чоловіка:
Тіло загиблого передали медичним працівникам – ті мають провести відповідні експертизи.
У ДПСУ нагадали: з початку повномасштабного вторгнення Росії це вже 12-й випадок загибелі чоловіка під час спроби незаконно перетнути кордон на гірських ділянках.
"Вкотре застерігаємо, що перетинання державного кордону поза пунктами пропуску – це не тільки незаконно, але й небезпечно", – наголосили у повідомленні.
- 11 липня прикордонники виявили тіло людини за 30 метрів від українського берега річки Тиса.
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