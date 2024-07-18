У Закарпатській області водій на блокпості порізав ножем прикордонника, який відслужив дві бойові ротації на Донеччині, повідомила Державна прикордонна служба.

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За даними відомства: інцидент відбувся на Закарпатті – водій мікроавтобуса відмовився зупинитися на блокпості і став чинити спротив після того, як автівку заблокували.

"Зокрема ножем порізав прикордонника, який до того без жодної подряпини відбув дві бойові ротації на Донеччині", – акцентує ДПСУ.

Врешті-решт, вже у присутності поліції прикордонникам довелося застосувати силу та спецзасоби для затримання порушника, пояснює Служба.

61-річному водієві загрожує кримінальна відповідальність за злісну непокору та напад на правоохоронців.

Речник ДПСУ повідомив: ввечері 14 липня в Одеській області чоловік напав на прикордонника, той зробив попереджувальні постріли, унаслідок чого нападник загинув.

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