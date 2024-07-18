На Закарпатье водитель на блокпосте порезал ножом пограничника, отслужившего две боевые ротации в Донецкой области, сообщила Государственная пограничная служба.

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По данным ведомства: инцидент произошел на Закарпатье – водитель микроавтобуса отказался остановиться на блокпосте и стал сопротивляться после того, как автомобиль заблокировали.

"В частности ножом порезал пограничника, который до этого без всякой царапины отбыл две боевые ротации в Донецкой области", – акцентирует ГПСУ.

В конце концов, уже в присутствии полиции пограничникам пришлось применить силу и спецсредства для задержания нарушителя, объясняет Служба.

61-летнему водителю грозит уголовная ответственность за злостное неповиновение и нападение на правоохранителей.

Спикер ГПСУ сообщил: вечером 14 июля в Одесской области мужчина напал на пограничника, тот произвел предупредительные выстрелы, в результате чего нападавший погиб.

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