На Закарпатье мужчина порезал ножом пограничника, воевавшего в Донецкой области – ГПСУ
На Закарпатье водитель на блокпосте порезал ножом пограничника, отслужившего две боевые ротации в Донецкой области, сообщила Государственная пограничная служба.
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По данным ведомства: инцидент произошел на Закарпатье – водитель микроавтобуса отказался остановиться на блокпосте и стал сопротивляться после того, как автомобиль заблокировали.
"В частности ножом порезал пограничника, который до этого без всякой царапины отбыл две боевые ротации в Донецкой области", – акцентирует ГПСУ.
В конце концов, уже в присутствии полиции пограничникам пришлось применить силу и спецсредства для задержания нарушителя, объясняет Служба.
61-летнему водителю грозит уголовная ответственность за злостное неповиновение и нападение на правоохранителей.
- Спикер ГПСУ сообщил: вечером 14 июля в Одесской области мужчина напал на пограничника, тот произвел предупредительные выстрелы, в результате чего нападавший погиб.
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