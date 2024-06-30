В Черновицкой области двое мужчин напали на пограничника, он застрелил одного нападавшего

Украинский пограничник (Фото: ГПСУ)

Вечером 29 июня двое мужчин напали на военнослужащего Государственной пограничной службы Украины. Пограничник применил оружие, в результате чего один из нападавших погиб. Об этом в комментарии LIGA.net сообщил спикер ГПСУ Андрей Демченко.

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По его словам, около 21:00 на участке Черновицкого пограничного отряда на границе с Румынией двое мужчин совершили нападение на пограничника.

"В целях сохранения своей жизни военнослужащий был вынужден применить оружие, в результате чего один нападавший получил ранение, а другой умер", – рассказал Демченко.

Спикер ГПСУ отметил, что об инциденте уведомлены Государственное бюро расследований, полиция и прокуратура. В настоящее время продолжаются следственные действия.

Сначала об инциденте сообщил журналист Виталий Глагола. По его информации, нападение произошло в зоне участка отдела пограничной службы "Селятин".

Глагола рассказал, что нападавшие были вооружены мачете и газовым баллончиком. Они якобы повалили пограничника и нанесли удар по ноге. Военнослужащий в ответ применил табельный пистолет Макарова.

20 мая в Закарпатской области арестовали военнослужащего ГПСУ, который застрелил 39-летнего мужчину, когда тот, по данным следствия, пытался сбежать из Украины.

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