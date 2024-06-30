У Чернівецькій області двоє чоловіків напали на прикордонника, він застрелив одного з нападників

Український прикордонник (Фото: ДПСУ)

Увечері 29 червня двоє чоловіків напали на військовослужбовця Державної прикордонної служби України. Прикордонник застосував зброю, у результаті чого один із нападників загинув. Про це у коментарі LIGA.net повідомив речник ДПСУ Андрій Демченко.

Долучайтесь до нас на Facebook та беріть участь в дискусіях

За його словами, близько 21:00 на ділянці Чернівецького прикордонного загону на кордоні з Румунією двоє чоловіків здійснили напад на прикордонника.

"З метою збереження свого життя військовослужбовець був вимушений застосувати зброю, у результаті чого один нападник отримав поранення, а інший помер", – розповів Демченко.

Речник ДПСУ зазначив, що про інцидент повідомлено Державне бюро розслідувань, поліцію та прокуратуру. Наразі тривають слідчі дії.

Спочатку про інцидент повідомив журналіст Віталій Глагола. За його інформацією, напад стався в зоні ділянки відділу прикордонної служби "Селятин".

Глагола розповів, що нападники були озброєні мачете та газовим балончиком. Вони нібито повалили прикордонника та завдали удару по нозі. Військовослужбовець у відповідь застосував табельний пістолет Макарова.

20 травня на Закарпатті заарештували військовослужбовця ДПСУ, який застрелив 39-річного чоловіка, коли той, за даними слідства, намагався втекти з України.

Читайте також: ДПСУ затримала бус із 17 чоловіками за 200 метрів від кордону – відео