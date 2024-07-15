В Одесской области военнослужащий напал на пограничника, тот застрелил нападавшего

Пограничник (Иллюстративное фото: ГПСУ)

Вечером 14 июля в Одесской области мужчина напал на пограничника, тот произвел предупредительные выстрелы, в результате чего нападавший погиб. Об этом в комментарии LIGA.net сообщил спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко. Государственное бюро расследований сообщило, что нападавший был военнослужащим.

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По словам Демченко, во время охраны государственной границы в Одесской области военнослужащие ГПСУ остановили автомобиль, в котором кроме водителя находились четыре человека.

Два человека прибегли к бегству в разные направления, а позже один из них в ходе поиска напал на пограничника.

"Для сохранения своей жизни пограничник был вынужден применить оружие. Он произвел предупредительные выстрелы и в направлении нападавшего. Вызванными на место врачами зафиксирована смерть правонарушителя, а также факт телесных повреждений у военнослужащего", – заявил Демченко.

Спикер ГПСУ отметил, что информация о том, что пограничник открыл стрельбу вдогонку беглецу, не соответствует действительности. По данному факту сообщили Государственному бюро расследований и другим правоохранительным органам.

Демченко добавил, что военнослужащие не задерживались.

ГБР сообщило об открытии уголовного производства по факту гибели военнослужащего, пытавшегося нелегально пересечь украино-молдовскую границу.

По версии следствия, 14 июля в Захаровском районе Одесской области четверо военнослужащих сбежали из учебной части и пытались пешком перейти в Молдову. Для того чтобы подъехать к границе, беглецы наняли такси.

При попытке перехода границы пограничники заметили их и задержали. Один из беглецов напал на пограничника, пытаясь скрыться. В ответ тот применил табельное оружие и застрелил нападавшего.

По данному факту открыто уголовное производство о превышении служебных полномочий работником правоохранительного органа, повлекшими тяжкие последствия.

Фото: Государственное бюро расследований

29 июня двое мужчин напали на военнослужащего ГПСУ. Пограничник применил оружие, в результате чего один из нападавших погиб.

1 июля ГБР сообщило о начале расследования смерти мужчины, который, по версии следствия, пытался нелегально пересечь границу с Румынией и напал на пограничника.

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