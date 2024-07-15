В Одеській області військовослужбовець напав на прикордонника, той застрелив нападника

Прикордонник (Ілюстративне фото: ДПСУ)

Ввечері 14 липня в Одеській області чоловік напав на прикордонника, той зробив попереджувальні постріли, унаслідок чого нападник загинув. Про це в коментарі LIGA.net повідомив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко. Державне бюро розслідувань повідомило, що нападник був військовослужбовцем.

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За словами Демченка, під час охорони державного кордону в Одеській області військовослужбовці ДПСУ зупинили автомобіль, в якому окрім водія перебували четверо осіб. Двоє людей вдалися до втечі в різні напрямки, а згодом один з них у ході пошуку напав на прикордонника.

"Для збереження свого життя прикордонник був вимушений застосувати зброю. Він зробив попереджувальні постріли та у напрямку нападника. Викликаними на місце лікарями зафіксовано смерть правопорушника, а також факт тілесних ушкоджень у військовослужбовця", – заявив Демченко.

Речник ДПСУ зазначив, що інформація про те, що прикордонник відкрив стрілянину навздогін втікачу, не відповідає дійсності. За даним фактом повідомлено ДБР та інші правоохоронні органи.

Демченко водночас додав, що військовослужбовці не затримувались.

ДБР повідомило про відкриття кримінального провадження за фактом загибелі військовослужбовця, який намагався нелегально перетнути україно-молдовський кордон.

За версією слідства, 14 липня у Захарівському районі Одеської області четверо військовослужбовців втекли з навчальної частини та намагалися пішки перейти до Молдови. Для того щоб під’їхати до кордону, втікачі найняли таксі.

Під час спроби переходу кордону прикордонники помітили їх та затримали. Один із втікачів напав на прикордонника, намагаючись втекти. У відповідь той застосував табельну зброю та застрелив нападника.

За даним фактом відкрите кримінальне провадження про перевищення службових повноважень працівником правоохоронного органу, які спричинили тяжкі наслідки.

Фото: Державне бюро розслідувань

29 червня двоє чоловіків напали на військовослужбовця ДПСУ. Прикордонник застосував зброю, у результаті чого один із нападників загинув.

1 липня ДБР повідомило про початок розслідування смерті чоловіка, який, за версією слідства, намагався нелегально перетнути кордон з Румунією та напав на прикордонника.

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