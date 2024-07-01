ДБР розслідує смерть чоловіка, який напав на прикордонника в Чернівецькій області

Український прикордонник (Ілюстративне фото: ДПСУ)

Працівники Державного бюро розслідувань розпочали досудове розслідування смерті чоловіка, який, за версією слідства, намагався нелегально перетнути кордон з Румунією та напав на прикордонника. Про це повідомила пресслужба ДБР.

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За даними правоохоронців, 29 червня близько 21:40 у Вижницькому районі Чернівецької області при спробі перетину кордону між двома чоловіками та військовослужбовцем одного з прикордонних загонів сталася сутичка.

Чоловіки з ножем і газовим балончиком намагалися напасти на військовослужбовця, а той у відповідь застосував табельну зброю, унаслідок чого загинув 24-річний чоловік, ще один – перебуває в лікарні. Прикордонник також отримав травми.

Попередньо справу кваліфікують як умисне вбивство. Тривають слідчі дії.

Державне бюро розслідувань

Державне бюро розслідувань

30 червня журналіст Глагола повідомив, що двоє чоловіків з мачете й газовим балончиком напали на прикордонника в Чернівецькій області. Військовослужбовець у відповідь застосував зброю та застрелив одного з нападників.

Речник ДПСУ Демченко підтвердив LIGA.net інформацію про напад на прикордонника та смерть нападника.

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