ГБР расследует смерть мужчины, напавшего на пограничника в Черновицкой области
Сотрудники Государственного бюро расследований начали досудебное расследование смерти мужчины, который, по версии следствия, пытался нелегально пересечь границу с Румынией и напал на пограничника. Об этом сообщила пресс-служба ГБР.
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По данным правоохранителей, 29 июня около 21:40 в Вижницком районе Черновицкой области при попытке пересечения границы между двумя мужчинами и военнослужащим одного из пограничных отрядов произошла стычка.
Мужчины с ножом и газовым баллончиком пытались напасть на военнослужащего, а тот в ответ применил табельное оружие, в результате чего погиб 24-летний мужчина, еще один – находится в больнице. Пограничник также получил травмы.
Предварительно дело квалифицируют как умышленное убийство. Продолжаются следственные действия.
- 30 июня журналист Глагола сообщил, что двое мужчин с мачете и газовым баллончиком напали на пограничника в Черновицкой области. Военнослужащий в ответ применил оружие и застрелил одного из нападавших.
- Спикер ГПСУ Демченко подтвердил LIGA.net информацию о нападении на пограничника и смерти нападавшего.
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