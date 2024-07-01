ГБР расследует смерть мужчины, напавшего на пограничника в Черновицкой области

Украинский пограничник (Иллюстративное фото: ГНСУ)

Сотрудники Государственного бюро расследований начали досудебное расследование смерти мужчины, который, по версии следствия, пытался нелегально пересечь границу с Румынией и напал на пограничника. Об этом сообщила пресс-служба ГБР.

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По данным правоохранителей, 29 июня около 21:40 в Вижницком районе Черновицкой области при попытке пересечения границы между двумя мужчинами и военнослужащим одного из пограничных отрядов произошла стычка.

Мужчины с ножом и газовым баллончиком пытались напасть на военнослужащего, а тот в ответ применил табельное оружие, в результате чего погиб 24-летний мужчина, еще один – находится в больнице. Пограничник также получил травмы.

Предварительно дело квалифицируют как умышленное убийство. Продолжаются следственные действия.

Государственное бюро расследований

Государственное бюро расследований

30 июня журналист Глагола сообщил, что двое мужчин с мачете и газовым баллончиком напали на пограничника в Черновицкой области. Военнослужащий в ответ применил оружие и застрелил одного из нападавших.

Спикер ГПСУ Демченко подтвердил LIGA.net информацию о нападении на пограничника и смерти нападавшего.

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