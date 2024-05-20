ГБР: Арестован пограничник, застреливший гражданского в Закарпатье

В случае доказывания вины военному ГНСУ может грозить до 10 лет тюрьмы

Госпогранслужба Украины (Фото: ГНСУ)

На Закарпатье арестован военнослужащий Государственной пограничной службы, который застрелил 39-летнего мужчину, когда тот, по данным следствия, пытался скрыться из Украины. В настоящее время идет расследование, устанавливаются все обстоятельства происшествия, заявила LIGA.net советница по коммуникациям Государственного бюро расследований Татьяна Сапьян.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

По словам Сапьян, военнослужащий арестован без права внесения залога. Ему сообщили о подозрении по статье о нарушении правил обращения с оружием.



Задержанному также будут вынесены обвинения в превышении служебных полномочий. В случае доказательства вины ему грозит до 10 лет тюрьмы.

Инцидент произошел вечером 15 мая, когда пограничники заметили мужчину, который направлялся в госграницу с Румынией.

По требованию военных гражданский не остановился – начал убегать. После этого пограничники произвели несколько предупредительных выстрелов, сообщила пресс-секретарь ГБР.

Впоследствии было обнаружено тело погибшего мужчины с пулевым ранением головы.

Погибшим оказался 39-летний уроженец Днепра. Мужчина имел при себе туристическое снаряжение и загранпаспорт, добавила Сапьян.

7 апреля в Киеве в фуникулере погиб несовершеннолетний парень. На следующий день правоохранители задержали подозреваемого в убийстве подростка. Им оказался водитель Управления государственной охраны.

Суд арестовал подозреваемого в убийстве на 60 суток – до 5 июня 2024 включительно.

8 мая правоохранители сообщили, что подозрение сменили более жестким, мужчина может получить пожизненное.

15 мая в ГБР заявили, что во время учебного прыжка с парашютом погиб курсант Одесской военной академии. Правоохранители предварительно квалифицировали правонарушение как халатное отношение к военной службе.

Читайте также: Убийство подростка в фуникулере. В ДБР исследовали видео – водителя УГО никто не провоцировал