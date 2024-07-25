Тело мужчины нашли в горах на Буковине: выбрал один из самых опасных маршрутов – ГПСУ
В Черновицкой области пограничники обнаружили мужчину без признаков жизни – предполагают, что хотел незаконно пересечь границу с Румынией, но выбрал для этого один из самых сложных и опасных маршрутов. Об этом сообщила Государственная пограничная служба. Далее в новости есть фото тела погибшего, 18+.
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Мужчину без признаков жизни в горной местности обнаружил наряд отдела "Шибены" во время патрулирования государственной границы, пишет ГПСУ.
"Судя по месту обнаружения и "экипировке" мужчины, он, вероятно, намеревался незаконно пересечь государственную границу из Украины в Румынию. Однако выбрал для этого один из самых сложных и опасных горных маршрутов", – отмечает ведомство.
В дальнейшем пограничники выяснили: погибший является гражданином Украины 1979 года, жителем города Сумы.
ГПСУ добавляет фото паспорта мужчины:
Тело погибшего передали медицинским работникам – те должны провести соответствующие экспертизы.
В ГПСУ напомнили: с начала полномасштабного вторжения России это уже 12-й случай гибели мужчины при попытке незаконно пересечь границу на горных участках.
"В очередной раз предостерегаем, что пересечение государственной границы вне пунктов пропуска – это не только незаконно, но и опасно", – подчеркнули в сообщении.
- 11 июля пограничники обнаружили тело человека в 30 метрах от украинского берега реки Тиса.
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