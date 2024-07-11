На Тисе обнаружили тело человека в 30 метрах от украинского берега – ГПСУ

Это уже 16-й случай утопления при попытке пересечь реку с начала года

Иллюстративное фото: ГНСУ

Пограничники обнаружили тело человека в 30 метрах от украинского берега реки Тиса, сообщила Государственная пограничная служба. Ниже в тексте есть фото погибшего человека, 18+.

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Пограничники Мукачевского отряда мониторили свой участок ответственности на границе с Румынией – и обнаружили человека без признаков жизни в 30 метрах от украинского берега Тисы, объясняет ГПСУ.

Ведомство акцентирует: с начала года это уже 16-ц случай утопления при попытке пересечь Тису.

"Напоминаем, что незаконное пересечение речных границ может представлять серьезную угрозу для вашей жизни и здоровья", – подчеркнули пограничники.

Фото: ГПСУ

Фото: ГПСУ

В начале мая в Тисе за день обнаружили тела трех мужчин – на тот момент на реке погибли 28 человек с начала российского полномасштабного вторжения.

25 июня четверо мужчин пытались переплыть реку Днестр и незаконно попасть в Молдову, один из них утонул при попытке скрыться от пограничников.

4 июля ведомство сообщило, что в последнее время попыток незаконного пересечения границы стало значительно больше. По его словам, они готовы платить "перевозчикам" от $3000 до $20 000 за то, чтобы их вывезли из Украины.

8 июля представитель ГПСУ отметил, что наибольшее количество мужчин, которые хотят незаконно уехать из Украины, пограничники ловят на границах с Румынией и Молдовой.

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