У Тисі знайшли тіло: це вже 16-й за рік випадок утоплення під час спроби перетнути річку

Це вже 16-й випадок утоплення під час спроби перетнути річку з початку року

Ілюстративне фото: ДПСУ

Прикордонники виявили тіло людини за 30 метрів від українського берега річки Тиса, повідомила Державна прикордонна служба. Нижче у тексті є фото загиблої особи, 18+.

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Прикордонники Мукачівського загону моніторили свою ділянку відповідальності на кордоні з Румунією – і виявили людину без ознак життя за 30 метрів від українського берега Тиси, пояснює ДПСУ.

Відомство зауважує: з початку року це вже 16-й випадок утоплення під час спроби перетнути Тису.

"Тож нагадуємо, що незаконний перетин річкових кордонів може становити серйозну загрозу для вашого життя та здоров’я", – наголосили прикордонники.

Фото: ДПСУ

Фото: ДПСУ

На початку травня у Тисі за день виявили тіла трьох чоловіків – на той момент на річці загинуло 28 людей з початку російського повномасштабного вторгнення.

25 червня четверо чоловіків намагалися переплисти річку Дністер і незаконно потрапити до Молдови, один із них потонув під час спроби втекти від прикордонників.

4 липня відомство повідомило, що останнім часом спроб незаконного перетину кордону стало значно більше. За його словами, вони готові платити "перевізникам" від $3000 до $20 000 за те, щоб їх вивезли з України.

8 липня речник ДПСУ зазначив, що найбільшу кількість чоловіків, які хочуть незаконно виїхати з України, прикордонники ловлять на кордонах з Румунією та Молдовою.

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