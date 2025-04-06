В Україні очікується погіршення погодних умов – будуть заморозки та ожеледиця на дорогах. Про це повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій та опублікувала відео з вершини гори Піп Іван у Карпатах.

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У цьому місці випало близько 30 сантиметрів снігу, а також є сильні пориви вітру та обмежена видимість. ДСНС закликала утримуватися від виходів у гори до стабілізації погоди.

За даними Укргідрометцентру, очікується наступне погіршення погоди у різних областях:

→ заморозки в повітрі від 0 до -5 градусів вночі 7 квітня у західних, північних, Вінницькій, Черкаській, Кіровоградській, Полтавській, Одеській, Миколаївській та Херсонській, Київській областях та в столиці. Вони збережуться з 8 до 11 квітня у всій Україні, оголошено помаранчевий рівень небезпеки;

→ заморозки на поверхні ґрунту від 0 до -3 градусів вночі 7 квітня у Харківській та Дніпропетровській областях, а 8 квітня – у Запорізькій, Донецькій та Луганській. Жовтий рівень небезпеки;

→ ожеледиця на дорогах – у ніч проти 7 квітня у Києві, Київській, західних, північних та центральних областях. Жовтий рівень небезпеки.

"Закликаємо водіїв та пішоходів бути обережними на дорогах! Подбайте про свою безпеку!" – наголосили у ДСНС.