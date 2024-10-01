На високогір'ї Карпат випало до 12 сантиметрів снігу: відео, фото
На високогір'ї Карпат спостерігається сніговий покрив висотою 2-13 сантиметрів, повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій із посиланням на Укргідрометцентр.
Дивіться нас на YouTube: пояснюємо складні речі простими словами
ДСНС повідомила, що на Івано-Франківщині сніжить – рятувальники постійно патрулюють у горах.
Відомство закликало туристів утриматися від походів до покращення погодних умов.
Укргідрометцентр прогнозує, що вночі 2 жовтня на Закарпатті та Прикарпатті на поверхні ґрунту будуть заморозки 0-3 градусів, а вдень буде 12-17° тепла.
На високогір'ї ж Карпат фахівці анонсують вночі від 3° тепла до 2° морозу, а вдень – 8-13 градусів тепла.
- 30 вересня в Івано-Франківській і Закарпатській областях випав сніг, подекуди температура повітря впала до -5°.
- Торік перший сніг в України випав 8 жовтня у Карпатах.