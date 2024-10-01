На высокогорье Карпат наблюдается снежный покров высотой 2-13 сантиметров, сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям со ссылкой на Укргидрометцентр.

ГСЧС сообщила, что в Ивано-Франковской области снежит – спасатели постоянно патрулируют в горах.

Ведомство призвало туристов воздержаться от походов до улучшения погодных условий.

Укргидрометцентр прогнозирует, что ночью 2 октября в Закарпатье и Прикарпатье на поверхности грунта будут заморозки 0-3 градуса, а днем будет 12-17° тепла.

На высокогорье Карпат специалисты анонсируют ночью от 3° тепла до 2° мороза, а днем – 8-13 градусов тепла.

Фото: ГСЧС

Фото: ГСЧС

Фото: ГСЧС