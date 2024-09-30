В двух западных областях Украины выпал первый снег, в Карпатах -5°: фото, видео

Фото: Василий Шепетюк/Facebook

30 сентября в Ивано-Франковской и Закарпатской областях выпал снег, местами температура воздуха упала до -5°. Об этом сообщают местные ресурсы, а также Черногорский горный поисково-спасательный пост.

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Утром в региональных Telegram каналах появились фото и видео первого снега на западной части Украины.

В частности, снег выпал на горнолыжном курорте Драгобрат. Зимние осадки также зафиксировали под горой Петрос и на горной долине Пожижевской.

На вершине горы Поп Иван Черногорский 30 сентября был зафиксирован мороз. По данным спасателей, на высокогорье утром был туман, северный ветер со скоростью 20-22 м/с, а температура составляла -5°.

Фото: Черногорский горный поисково-спасательный пост

Фото: соцсети

Фото: соцсети

Первый снег в Украине в 2023 году выпал в начале октября в Карпатах.

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