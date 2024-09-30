В двух западных областях Украины выпал первый снег, в Карпатах -5°: фото, видео
30 сентября в Ивано-Франковской и Закарпатской областях выпал снег, местами температура воздуха упала до -5°. Об этом сообщают местные ресурсы, а также Черногорский горный поисково-спасательный пост.
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Утром в региональных Telegram каналах появились фото и видео первого снега на западной части Украины.
В частности, снег выпал на горнолыжном курорте Драгобрат. Зимние осадки также зафиксировали под горой Петрос и на горной долине Пожижевской.
На вершине горы Поп Иван Черногорский 30 сентября был зафиксирован мороз. По данным спасателей, на высокогорье утром был туман, северный ветер со скоростью 20-22 м/с, а температура составляла -5°.
- Первый снег в Украине в 2023 году выпал в начале октября в Карпатах.
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