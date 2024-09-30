У двох західних областях України випав перший сніг, у Карпатах -5°: фото, відео

Фото: Василь Шепетюк/Facebook

30 вересня в Івано-Франківській і Закарпатській областях випав сніг, подекуди температура повітря впала до -5°. Про це повідомляють місцеві ресурси, а також Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост.

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Зранку в регіональних Telegram-каналах з'явилися фото та відео першого снігу на західній частині України.

Зокрема, сніг випав у гірськолижному курорті Драгобрат. Зимові опади також зафіксували під горою Петрос і на полонині Пожижевській.

На вершині гори Піп Іван Чорногірський 30 вересня зафіксували мороз. За даними рятувальників, на високогір'ї вранці спостерігався туман, північний вітер зі швидкістю 20-22 м/с, а температура становила -5°.

Фото: Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост

Фото: соцмережі

Фото: соцмережі

Перший сніг в Україні у 2023 році випав на початку жовтня у Карпатах.

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