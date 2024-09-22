Південну Африку накрили снігопади: замети сягають двох метрів, автодороги закрили – фото

Жителі інших регіонів Африки прибувають до ПАР, щоб на власні очі побачити таку велику кількість снігу або сніг загалом

Фото: Africa Facts Zone/Х

Південно-Африканська Республіка 21 вересня опинилася під сильним снігопадом, місцями снігові замети досягають висоти двох метрів. Про це пише Africa Facts Zone.

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Через сильний снігопад у Південній Африці довелося закрити дороги. Особливо постраждала траса N3 між Йоганнесбургом і Дурбаном, де служби екстреної допомоги намагалися дістатися до людей, які застрягли на закритих ділянках дороги.

Снігопад спричинив значні транспортні проблеми, і навіть опівдні багато людей залишалися заблокованими у своїх автомобілях після ночі на дорозі.

Очікується погіршення погодних умов, а в окремих районах країни діє помаранчеве попередження. Жителі інших регіонів Африки прибувають до ПАР, щоб на власні очі побачити таку велику кількість снігу або сніг загалом.

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