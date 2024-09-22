Южную Африку накрыли снегопады: сугробы достигают двух метров, автодороги закрыли – фото

Жители других регионов Африки прибывают в ЮАР, чтобы своими глазами увидеть такое большое количество снега или снег вообще

Фото: Africa Facts Zone/Х

Южно-Африканская Республика 21 сентября оказалась под сильным снегопадом, местами снежные заносы достигают высоты двух метров. Об этом пишет Africa Facts Zone.

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Из-за сильного снегопада в Южной Африке пришлось закрыть дороги. Особенно пострадала трасса N3 между Йоханнесбургом и Дурбаном, где службы экстренной помощи пытались добраться до людей, застрявших на закрытых участках дороги.

Снегопад вызвал значительные транспортные проблемы, и даже в полдень многие оставались заблокированными в своих автомобилях после ночи на дороге.

Ожидается ухудшение погодных условий, а в отдельных районах страны действует оранжевое предупреждение. Жители других регионов Африки прибывают в ЮАР, чтобы своими глазами увидеть такое большое количество снега или снег в целом.

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