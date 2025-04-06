В Украине ожидается ухудшение погодных условий – будут заморозки и гололедица на дорогах. Об этом сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям и опубликовало видео с вершины горы Поп Иван в Карпатах.

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В этом месте выпало около 30 сантиметров снега, а также сильные порывы ветра и ограниченная видимость. ГСЧС призывало воздерживаться от выходов в горы до стабилизации погоды.

По данным Укргидрометцентра, ожидается следующее ухудшение погоды в разных областях:

→ заморозки в воздухе от 0 до -5 градусов ночью 7 апреля в западных, северных, Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Полтавской, Одесской, Николаевской и Херсонской, Киевской областях и столице. Они сохранятся с 8 по 11 апреля по всей Украине, объявлен оранжевый уровень опасности;

→ заморозки на поверхности грунта от 0 до -3 градусов ночью 7 апреля в Харьковской и Днепропетровской областях, а 8 апреля – в Запорожской, Донецкой и Луганской. Желтый уровень опасности;

→ гололедица на дорогах – в ночь на 7 апреля в Киеве, Киевской, западных, северных и центральных областях. Желтый уровень опасности.

"Призываем водителей и пешеходов быть осторожными на дорогах! Позаботьтесь о своей безопасности!", – подчеркнули в ГСЧС.