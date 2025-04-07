Двое мужчин хотели незаконно перейти границу с Румынией, но восемь дней бродили по Карпатам, пока не попали в снежную бурю и не обратились за помощью. Об этом сообщила Государственная пограничная служба.

По данным ведомства, 28-летний житель Шепетовки Хмельницкой области и 30-летний житель села Новоселовка в Запорожье признались, что намеревались нелегально пересечь украинско-румынскую границу.

Чтобы избежать проверок на контрольных постах, мужчины начали свой "маршрут" из поселка Ворохта Ивано-Франковской области, объясняет ГПСУ.

"В течение восьми суток мужчины бродили по Карпатам, пока не попали в снежную бурю. Осознав, что дальше двигаться не смогут, обратились за помощью", – отмечают пограничники.

К поискам оперативно привлекли оператора БпЛА – и благодаря беспилотнику удалось обнаружить палатку с заблудившимися на расстоянии 15 километров от границы.

Фото: ГПСУ

Оба мужчины были доставлены в больницу, где им диагностировали обморожение первой степени. Поисковая операция, которая началась поздно вечером 6 апреля, завершилась в 4:30 утра в понедельник.

"Сложные погодные условия – глубокий снег, плохая видимость, мороз и ветер – значительно усложняли работу спасателей и пограничников", – отметили в ГПСУ.

В ведомстве напомнили, что погодные условия в горах сейчас крайне опасны: "Сильный ветер, туман, мороз и активность диких зверей создают реальную угрозу жизни".

Попытки незаконно пересечь границу в таких условиях являются не только нарушением закона, но и смертельным риском, отметили пограничники.

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