Мужчины хотели незаконно попасть в Румынию, но восемь дней блуждали по Карпатам – видео
Двое мужчин хотели незаконно перейти границу с Румынией, но восемь дней бродили по Карпатам, пока не попали в снежную бурю и не обратились за помощью. Об этом сообщила Государственная пограничная служба.
По данным ведомства, 28-летний житель Шепетовки Хмельницкой области и 30-летний житель села Новоселовка в Запорожье признались, что намеревались нелегально пересечь украинско-румынскую границу.
Чтобы избежать проверок на контрольных постах, мужчины начали свой "маршрут" из поселка Ворохта Ивано-Франковской области, объясняет ГПСУ.
"В течение восьми суток мужчины бродили по Карпатам, пока не попали в снежную бурю. Осознав, что дальше двигаться не смогут, обратились за помощью", – отмечают пограничники.
К поискам оперативно привлекли оператора БпЛА – и благодаря беспилотнику удалось обнаружить палатку с заблудившимися на расстоянии 15 километров от границы.
Оба мужчины были доставлены в больницу, где им диагностировали обморожение первой степени. Поисковая операция, которая началась поздно вечером 6 апреля, завершилась в 4:30 утра в понедельник.
"Сложные погодные условия – глубокий снег, плохая видимость, мороз и ветер – значительно усложняли работу спасателей и пограничников", – отметили в ГПСУ.
В ведомстве напомнили, что погодные условия в горах сейчас крайне опасны: "Сильный ветер, туман, мороз и активность диких зверей создают реальную угрозу жизни".
Попытки незаконно пересечь границу в таких условиях являются не только нарушением закона, но и смертельным риском, отметили пограничники.
- В Украине фиксируется ухудшение погодных условий – с 7 апреля заморозки и гололедица на дорогах.
- Накануне на вершине горы Поп Иван в Карпатах выпало около 30 см снега, а также были сильные порывы ветра и ограниченная видимость.