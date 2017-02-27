Жебривский: Боевики активно обстреливают окраины Авдеевки

По словам главы Донецкой ОВГА, террористы ведут огонь по позициям ВСУ в окрестностях города. В самой Авдеевке тихо, в школах начался учебный процесс

Российско-террористические войска около 06:00 27 февраля активизировали обстрелы позиций сил АТО на окраинах Авдеевки, в самом городе спокойно. Об этом в своем Facebook сообщил глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский.



По его словам, российские офицеры в Совместном центре по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон (СЦКК) пока не гарантировали соблюдение боевиками режима тишины, необходимого для устранения повреждения линии электропередачи вблизи Авдеевки.



"По состоянию на 08:00 российская сторона в СЦКК все еще не предоставила письменных гарантий прекращения огня. Мы подали новый запрос. Ремонтные бригады готовы в любой момент выйти на ремонт ЛЭП", - отметил Жебривский.



В то же время, сообщил глава Донецкой ОВГА, несмотря на напряженную ситуацию, утром в школах Авдеевки начался учебный процесс, также открываются дошкольные учреждения.

По состоянию на утро 27 февраля в обстреливаемом террористами городе отсутствует централизованное электроснабжение, вода подается по графику из городского резервуара. Теплоснабжение осуществляется за счет теплоэнергоцентрали Авдеевского коксохимического завода.

26 февраля Жебривский сообщил, что представители РФ в СЦКК так и не предоставили письменных гарантий прекращения огня в районе порыва ЛЭП вблизи Авдеевки.

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24 февраля в результате обстрелов со стороны боевиков произошло повреждение хлоропровода и кровли технических зданий Донецкой фильтровальной станции. Работа станции была приостановлена. Авдеевка осталась без централизованного водоснабжения. А поздно вечером 24 февраля из-за вражеских обстрелов была повреждена высоковольтная линия вблизи Авдеевки, что привело к прекращению электроснабжения города и коксохимического завода.

ДНР и ЛНР - террористические организации, захватившие при поддержке Российской Федерации часть Донецкой и Луганской областей Украины. Обе организации созданы, финансируются и содержатся Россией, откуда, кроме прочего, террористы получают боевиков, инструкторов, а также тяжелую технику, оружие, боеприпасы и топливо.



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