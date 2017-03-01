Киберполиция: за день 70 сообщений о пропаже из-за "групп смерти"

По словам начальника одного из отделов киберполиции, ежедневно правоохранители получают по 70 сообщений о пропаже детей в связи с "группами смерти"

Киберполиции ежедневно получает около 70 сообщений об исчезновении детей, которые могут быть причастны к так называемым "группам смерти". Об этом заявил начальник отдела департамента киберполиции НПУ Сергей Крапива в эфире Эспрессо.TV.

"Говоря о числах, в среднем мы получаем около 70 сообщений ежедневно о том, что исчезают дети, они могут быть причастны к данным суицидальным группам", - сообщил Крапива.

По словам правоохранителя, среди 70 сообщений об исчезновении в день около 15-20% подтверждаются.

В феврале в Украине получило широкий резонанс обнаружение киберполицией групп в социальных сетях, в которых детей склоняют к самоубийству. За это время полицией было предотвращено уже несколько самоубийств подростков.

24 февраля полиция задержала двух администраторов суицидальных групп в социальных сетях.

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