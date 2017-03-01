На вертолетной площадке Януковича в Киеве прошли обыски

Также обыски прошли по месту жительства руководителей предприятий, причастных к строительству и деятельности этого объекта

Генпрокуратура совместно с СБУ и Нацполицией провели обыски на вертолетной площадке на Парковой дороге в Киеве, построенной во время подготовки к Евро-2012 согласно постановлению Кабмина. Об этом сообщает пресс-служба ГПУ.

В Генпрокуратуре отметили, что проводится досудебное расследование в уголовном производстве по факту незаконного строительства вертолетной площадки и других объектов. Эти объекты были построены согласно постановлению Кабмина от 16.05.2011 № 530 "О внесении изменений в приложения 1 и 2 к Государственной целевой программы подготовки и проведения финальной части чемпионата Европы 2012 года по футболу".

В рамках расследования были проведены обыски нежилых помещений, которые на праве собственности принадлежат одному из ООО, в том числе вертолетной площадки на Парковой дороге в Киеве. Также обыски прошли по месту жительства руководителей предприятий, причастных к строительству и деятельности указанного объекта.

Согласно сообщению ГПУ, во время обысков обнаружены и изъяты финансово-хозяйственная документация и компьютерная техника, которые имеют доказательственное значение в уголовном производстве.

Как известно, строительство вертолетной площадки связывают с Виктором Януковичем.

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