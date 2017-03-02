На шахте во Львовской области прогремел взрыв: 8 погибших
Сегодня, в 12:46 в с. Глухов Сокальского района Львовской области на одной из шахт произошел взрыв. В результате погибли 8 человек. Об этом сообщает пресс-служба ГосЧС.
Взрыв прогремел на шахте № 10 "Степная" ОАО Львовуголь на горизонте 550 м, в 119 конвейере. В результате взрыва произошло обрушение горной породы.
На шахте работали 172 горняка, на аварийном участке 34 горняка, из которых 8 погибли, 6 горняков с травмами подняты на поверхность.
Судьба 20 горняков остается неизвестной.
Причина обрушения устанавливается.
К проведению аварийно-спасательных работ привлечены подразделения Минэнергоугля и ГосЧС.
По данным главы Независимого профсоюза горняков Украины Михаила Волынца, погибли 11 человек. Причиной происшествия, по его словам, стал взрыв метана. Об этом Волынец написал на своей странице в Facebook.
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