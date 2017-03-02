Красный Крест доставил в Авдеевку 18 тонн воды

Резервуары с водой от Красного Креста размещены в основном в старой части города, в магазинах и других объектах

В Авдеевку, в которой из-за обстрелов боевиков сейчас отсутствует централизованное водоснабжение, Международный комитет Красного Креста доставил 18 тонн воды. Об этом в Facebook сообщает Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц.



Отмечается, что резервуары с водой размещены в основном в старой части города, в магазинах и других объектах.



В то же время в резервуаре водопроводно-насосной станции Авдеевки остается ориентировочно 2,8 тысячи кубометров воды.



Как сообщили в МинВОТ, 3 марта в город будут доставлены семь емкостей с водой по кубометру каждая от гуманитарной организации People In Need, 7 марта - пять емкостей от ADRA (Адвентистское агентство помощи и развития).



Кроме того, в ближайшее время ожидается поступление бутилированной воды из Харькова, Днепра, Киева в объеме 50 тонн.



В министерстве отметили, что представители Красного Креста и ADRA и в дальнейшем будут обеспечивать Авдеевку водой.



Что касается Донецкой фильтровальной станции (ДФС), там продолжаются работы по разминированию, сообщили в ведомстве.

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24 февраля 2017 года в результате повреждения обстрелом со стороны боевиков хлоропровода была остановлена работа ДФС и, как следствие, Авдеевка осталась без централизованного водоснабжения.

1 марта сообщалось, что Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ требует разминировать территорию в районе ДФС для проведения ремонтных работ, однако боевики препятствуют этому.

Сегодня, 2 марта, стало известно, что российская сторона в СЦКК таки предоставила письменные гарантии режима тишины в районе ДФС и подразделение минеров и взрывотехников ГСЧС приступило к разминированию.

По предварительным оценкам, для восстановительных работ на ДФС нужно 2-3 дня.



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