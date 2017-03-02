Донецкую фильтровальную станцию разминировали

Министерство по вопросам временно оккупированных территорий сообщает о разминировании ДФС; сейчас планируется вывоз хлора для очистки воды

Территория Донецкой фильтровальной станции, снабжающей водой Авдеевку, разминирована. Об этом в Twitter сообщает Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц.



"ДФС разминирована. Планируется вывоз хлора для очистки воды. Сейчас есть в наличии 2,5 тысячи тонн хлора", - говорится в сообщении.



24 февраля 2017 года в результате повреждения обстрелом со стороны боевиков хлоропровода была остановлена работа ДФС и, как следствие, Авдеевка осталась без централизованного водоснабжения.



1 марта сообщалось, что Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ требует разминировать территорию в районе ДФС для проведения ремонтных работ, однако боевики препятствуют этому.

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Сегодня, 2 марта, стало известно, что российская сторона в СЦКК таки предоставила письменные гарантии режима тишины в районе ДФС и подразделение минеров и взрывотехников ГСЧС приступило к разминированию.



По предварительным оценкам, для восстановительных работ на ДФС нужно 2-3 дня.



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