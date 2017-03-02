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Боевики обстреляли жилой сектор Авдеевки из танка - штаб АТО

02.03.2017 17:16
Достоверно известно о попадании в многоэтажный дом по адресу Гагарина, 1 и дом на Гагарина, 8
Боевики обстреляли жилой сектор Авдеевки из танка - штаб АТО
Фото: facebook.com/Vyacheslav.Abroskin

Несколько минут назад российско-оккупационные войска вновь нанесли огневой удар по жилому сектору города Авдеевка. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.

По состоянию на 16:40 зафиксировано не менее пяти попаданий на территорию города.

По предварительным данным, пророссийские боевики обстреляли Авдеевку из танков.

"Достоверно известно о попадании в многоэтажный дом по адресу Гагарина, 1 и дом на Гагарина, 8. Учитывая, что обстрел до сих пор продолжается, уточненной информации о жертвах обстрела и характере разрушений нет", - отметили в штабе.

Ранее сообщалось, что в Авдеевку, в которой из-за обстрелов боевиков сейчас отсутствует централизованное водоснабжение, Международный комитет Красного Креста доставил 18 тонн воды. 

Один мирный житель и один военнослужащий были ранены в результате обстрелов боевиков в Луганской области.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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