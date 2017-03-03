После обстрела в Авдеевке обнаружили 125-мм снаряды: фото
В жилом районе Авдеевке после обстрела боевиков обнаружили снаряд танковой гранаты калибром 125 мм, который не сдетонировал. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на странице в Facebook.
Снаряд пробил внешнюю стену здания и застрял в межкомнатной стене. Его извлекли специалисты ГСЧС.
Фрагменты такого же снаряда нашли в других местах.
Одна из квартир на последнем этаже многоэтажки после обстрела не пригодна для проживания. В комнатах все уничтожено взрывной волной, снаряд застрял в стене. В этой квартире жила семья с детьми, но в момент обстрела никого дома не было.
В других квартирах треснули перекрытия, разбиты окна.
На месте работали наблюдатели украинской стороны СЦКК и зафиксировали последствия обстрела.
2 марта боевики обстреляли жилой сектор Авдеевки. Зафиксировано около 20 взрывов.
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