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После обстрела в Авдеевке обнаружили 125-мм снаряды: фото

03.03.2017 00:40
В резульате обстрела одна из квартир на последнем этаже многоэтажки стала непригодна для проживания - в комнате все уничтожено взрывной волной
После обстрела в Авдеевке обнаружили 125-мм снаряды: фото
Фото: Прес-центр штабу АТО/Facebook

В жилом районе Авдеевке после обстрела боевиков обнаружили снаряд танковой гранаты калибром 125 мм, который не сдетонировал. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на странице в Facebook.

Снаряд пробил внешнюю стену здания и застрял в межкомнатной стене. Его извлекли специалисты ГСЧС.

Фрагменты такого же снаряда нашли в других местах. 

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Одна из квартир на последнем этаже многоэтажки после обстрела не пригодна для проживания. В комнатах все уничтожено взрывной волной, снаряд застрял в стене. В этой квартире жила семья с детьми, но в момент обстрела никого дома не было. 

В других квартирах треснули перекрытия, разбиты окна. 

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На месте работали наблюдатели украинской стороны СЦКК и зафиксировали последствия обстрела. 

2 марта боевики обстреляли жилой сектор Авдеевки. Зафиксировано около 20 взрывов.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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