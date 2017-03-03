Боевики из танков обстреляли пост украинских военных СЦКК: фото

Девять танковых снарядов попали непосредственно в здание, где находится наблюдательный пост украинской стороны СЦКК, отметили в штабе АТО

Вчера, 2 марта, под обстрел боевиков попало здание Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращении огня. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

"Вчера во время обстрела Авдеевки со стороны боевиков, девять танковых снарядов попали непосредственно в здание, где находится наблюдательный пост украинской стороны СЦКК. В этом здании также размещены камера видеонаблюдения Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине. Такие действия боевиков свидетельствуют об их сознательных действиях, направленные на уничтожение всех возможностей, которые объективно фиксируют реальные факты нарушений режима прекращения огня", - отмечается в сообщении.





1 марта сообщалось, что Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ требует разминировать территорию в районе ДФС для проведения ремонтных работ, однако боевики препятствуют этому.

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2 марта стало известно, что российская сторона в СЦКК таки предоставила письменные гарантии режима тишины в районе ДФС и подразделение минеров и взрывотехников ГСЧС приступило к разминированию.

По предварительным оценкам, для восстановительных работ на ДФС нужно 2-3 дня

ДНР и ЛНР - террористические организации, захватившие при поддержке Российской Федерации часть Донецкой и Луганской области Украины. Обе организации созданы, финансируются и содержатся Россией, откуда, кроме прочего, террористы получают боевиков, инструкторов, а также тяжелую технику, оружие, боеприпасы и топливо.

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