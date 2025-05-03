Заработали изменения в военной подготовке для бывших "ограниченно годных"

Речь идет о тех, кого определили пригодным для службы на тыловых должностях

Иллюстративное фото: Depositphotos

Для военнослужащих, ранее имевших статус "ограниченно годных", с 1 мая заработала обновленная программа базовой общевойсковой подготовки (БЗВП). Об этом написало Управление стратегических коммуникаций Аппарата главнокомандующего ВСУ (СтратКом).

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Ведомство сообщает о следующих изменениях:

→ сокращение срока подготовки до одного месяца (вместо 45 суток);

→ снижение уровня физических нагрузок;

→ формирование для таких людей отдельных учебных подразделений.

Изменения касаются военнослужащих, признанных годными к службе в частях обеспечения, подразделениях охраны, территориальных центрах комплектования, высших военных учебных заведениях, учебных центрах, учреждениях, медицинских подразделениях, а также в подразделениях логистики, связи и охраны.

Речь идет о людях, которые только что призваны на службу, и тех лицах, которые раньше учились на военных кафедрах или по разным причинам повторно проходят БЗВП.