Заработали изменения в военной подготовке для бывших "ограниченно годных"
Для военнослужащих, ранее имевших статус "ограниченно годных", с 1 мая заработала обновленная программа базовой общевойсковой подготовки (БЗВП). Об этом написало Управление стратегических коммуникаций Аппарата главнокомандующего ВСУ (СтратКом).
Ведомство сообщает о следующих изменениях:
→ сокращение срока подготовки до одного месяца (вместо 45 суток);
→ снижение уровня физических нагрузок;
→ формирование для таких людей отдельных учебных подразделений.
Изменения касаются военнослужащих, признанных годными к службе в частях обеспечения, подразделениях охраны, территориальных центрах комплектования, высших военных учебных заведениях, учебных центрах, учреждениях, медицинских подразделениях, а также в подразделениях логистики, связи и охраны.
Речь идет о людях, которые только что призваны на службу, и тех лицах, которые раньше учились на военных кафедрах или по разным причинам повторно проходят БЗВП.
- Статус "ограниченно годный" был отменен весной 2024 года, до 5 июня 2025 года такие люди должны снова пройти ВЛК и получить статус годных или непригодных к службе.
- 9 января 2025 года Верховная Рада приняла в целом закон о базовой военной подготовке и внесла некоторые изменения.
- 28 апреля главком Сырский сообщил об увеличении содержания и объема учебной программы по БЗВП.