Сырский сообщил о комплексных изменениях в подготовке военных

По словам главкома, в этом направлении все еще есть немало нерешенных вопросов

Александр Сырский (Фото: t.me/osirskiy)

Содержание и объем учебной программы по базовой общей военной подготовке (БОВП) увеличены. Кроме того, будет создан "Портал изучения и внедрения опыта" для армии, сообщил главком Александр Сырский после совещания.

Он заслушал доклад своего заместителя – бригадного генерала Олега Апостола, курирующего направление БОВП. По словам Сырского, в этой области остается немало нерешенных вопросов, проанализированных на совещании вместе с предложениями их решения.

Главком отметил, что усилия сосредоточены, в частности, на комплектовании должностей инструкторов как в воинских частях, боевых бригадах, так и в учебных центрах. Также уделяется внимание вопросу профессиональной подготовки самих инструкторов и сержантов.

"Ведь профессиональный инструктор – это залог качества подготовки воина", – сказал Сырский.

Будут внесены изменения в существующие курсы подготовки по стрельбе из стрелкового оружия и боевых машин, подготовки снайперов. Также уже модернизирована программа обучения в части тактической догоспитальной помощи, а именно особенностей использования турникетов.

"Уточнили подход, увеличили количество времени для занятий по этому модулю. Ведь должны уберечь не только жизнь, но и здоровые конечности наших воинов", – сообщил Сырский.

Кроме этого, идет работа над созданием информационно-коммуникационной системы "Портал изучения и внедрения опыта". Она позволит систематизировать и распространять опыт боевых подразделений и накапливать материалы анализа проводимых действий.

Также главком сообщил, что усиливается работа по повышению мотивации будущих молодых контрактников в возрасте 18-24 лет в рамках экспериментального проекта. Присоединились уже 24 бригады ВСУ.

"Определил задачи, в частности, для усиления групп инструкторов в рамках проекта", – резюмировал он.